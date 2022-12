Il commovente saluto di Fedez al 2022: “Un anno pieno di insegnamenti. Un solo rammarico”

Con un reel su Instagram Fedez ha voluto salutare il 2022, mostrando i momenti più importanti (e anche complicati) che ha vissuto nell’ultimo anno.

Il 2022 per Fedez è stato un anno complesso. Ha affrontato un tumore, l’operazione che gli ha permesso di rimuoverlo e il periodo di convalescenza che ne è conseguito.

Nel breve video, il marito di Chiara Ferragni ha ripercorso quei momenti, fino alla riconquista del palcoscenico.

Un solo rammarico

“Ciao 2022, sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua”.

Con queste parole, Fedez è pronto a iniziare l’anno che verrà, il 2023. Nel video non mancano i suoi bimbi, Leone e Vittoria, né sua moglie Chiara Ferragni.

Il cantante per ricordarle il suo amore ha scelto proprio la dedica che le ha fatto dal palco per ringraziarla di tutto il sostegno ricevuto durante i mesi del ricovero e della ripresa.