Fedez e la nuova operazione alla pancia: “Non ve l’avevo detto”

Fedez si è sottoposto a una nuova operazione alla pancia dopo quella dell’anno scorso in cui gli è stato rimosso il tumore al pancreas.

Questa volta, però, il rapper non ha reso pubblico il nuovo intervento. Solamente nella giornata di oggi, martedì 2 maggio, infatti, il cantante ha rivelato di aver subito una nuova operazione.

“Oggi tolgo dei punti. Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia” ha dichiarato Fedez in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Durante l’operazione (quella per la rimozione del tumore, ndr) mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica” ha aggiunto il rapper.

Lo scorso 23 marzo, Fedez aveva ricordato l’operazione, avvenuta esattamente dodici mesi prima, scrivendo sui suoi social: “Un anno fa mi operavo. Oggi sono con la mia bimba a festeggiare il suo compleanno”.