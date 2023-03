Fedez e Chiara Ferragni, fotografati dal sito valbrembanaweb in esclusiva per il settimanale, sono tornati dove l’imprenditrice digitale era stata circa un mese fa assieme alle sorelle e ai figli. Siamo a Lenna, in Valle Brembana, e la coppia appare felice insieme a Leone e Vittoria. La cover di Novella 2000 in edicola il prossimo 8 marzo li mostra insieme appunto.

Una giornata in mezzo al verde, con i bimbi divertiti dai pony e qualche selfie con gli altri avventori della locanda. La crisi di cui si parla da giorni, esattamente da dopo Sanremo, sembra essere passata. Tutte le foto sono disponibili su Novella 2000. Secondo il settimanale si tratta di immagini che “mettono invece una volta per tutte la parola fine a qualsiasi pettegolezzo“.

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso pranzo e primo pomeriggio in Val Brembana, oggi sabato 4 marzo 2023. La coppia era ospite dell’Agriturismo Ferdy a Lenna, nella provincia di Bergamo, ed è stata fotografata da valbrembanaweb.com

Una passeggiata tra i panorami della regione, l’immancabile giro sul pony per Vittoria e Leone, ma soprattutto tanti sorrisi da parte di mamma e papà, che così scalzano completamente i rumor dei giorni scorsi.