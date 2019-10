Fedez festeggia il compleanno nel deserto dell’Oman

Fedez compie 30 anni, e in occasione del suo compleanno è partito alla volta dell’Oman insieme alla moglie, Chiara Ferragni, e al suo fedele compagno, Luis Sal: oggi hanno fatto un escursione nel deserto.

Su Instagram impazzano i video di tutta la compagnia a spasso nel deserto. Fedez, Chiara Ferragni e Luis Sal prendono le moto cross per attraversare la sabbia e giocano come bambini.

Tra i video condivisi dal rapper su Instagram, uno in cui Fedez e Luis Sal giocano a fare le “foche” nel deserto. Fedez mette a confronto la scena girata in Oman con un simile video registrato durante l’estate a Ibiza.

Dalla spiaggia delle baleari, al deserto dell’Oman, i due si divertono sempre nello stesso modo.

Reduci dalla partecipazione al reality show Celebrity Hunted, insieme ad altri vip come Francesco Totti, Fedez e Luis Sal risultano davvero inseparabili, così tanto che Chiara Ferragni passa quasi in secondo piano.

Eppure la mogliettina, questa mattina, gli aveva dedicato un messaggio di auguri su Instagram.

“Il trentesimo compleanno più felice alla mia persona, alla mia anima gemella e al mio migliore amico Fedez. Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme in soli tre anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e per supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare “è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così”. Sei famiglia e sei casa e mi rendi orgogliosa ogni giorno. Ti amo raviolito”.

Il compleanno di Fedez: gli auguri di Chiara Ferragni al marito