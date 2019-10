Fedez torna da Chiara Ferragni e rivela chi è il vero amore della sua vita

Chiara Ferragni e Fedez sono stati separati per oltre due settimane per la partecipazione di lui al reality Celebrity Hunted, a cui ha preso parte insieme all’amico Youtuber Luis Sal.

Sembra però che l’assenza del rapper da casa Ferragni sia finita, e proprio ieri Fedez ha riabbracciato Chiara e Leone nella loro casa di Milano.

Ma, prima di farlo, ha confessato di essersi legato ancora di più al fedele compagno di avventure, Luis Sal, che quest’estate aveva già trascorso le vacanze insieme a lui e a Chiara Ferragni a Ibiza.

E così, Fedez rivela su Instagram che è Luis Sal il vero amore della sua vita.

Su Instagram, Fedez posta una storia di Luis Sal ritratto insieme di Chiara Ferragni e scrive: “Da un lato l’amore della mia vita, dall’altro Chiara Ferragni”.

Tra i nomi conosciuti del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno partecipato al reality insieme a Fedez e Luis Sal ci sono anche quelli di Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo e poi quello del Capitano: Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma per la prima volta dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è lanciato in un’esperienza lontano dal campo di calcio.

Ma in cosa consiste il programma? Tutta la trasmissione ruota attorno a una sfida. I concorrenti devono sfuggire all’arresto di una squadra di cacciatori (da qui il nome del programma). La squadra in questione è composta da ex uomini delle forze armate e da informatici pronti a cercare come segugi i loro obiettivi: le celebrità.

Fedez incontra Gigi Hadid: la reazione di Chiara Ferragni

Fedez prepara le carte del divorzio da Chiara Ferragni: “Venerdì vedrò Gigi Hadid”