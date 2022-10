Una foto sexy di Fedez e Chiara Ferragni divide il web: “Volgari, perché dovete portarci a letto con voi?”

Una foto sexy di Fedez e Chiara Ferragni nudi a letto divide il web

Il web si divide per una foto, postata da Chiara Ferragni, che mostra l’influencer e il marito Fedez nudi a letto.

L’istantanea, in realtà, è vecchia e fa parte di un servizio fotografico realizzato dalla coppia tempo fa, ma è stata ripostata da Chiara Ferragni appena alcuni giorni fa con la didascalia “”Safe place”, ovvero “posto sicuro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

L’immagine, che in breve tempo ha fatto il giro del web, non è però piaciuta a tutti. “Volgari, siete disposti vendere anche l’anima al diavolo per i soldi” ha scritto un follower dei Ferragnez.

E ancora: “Mi piacciono ma onestamente mi sembra davvero esagerato postare pure la loro parte intima ; boh senza parole onestamente”.

“È proprio necessario portaci in camera da letto con voi? Ma perché non vi custodite questa sacralità di amplesso solo per voi, è la parte più intima che vi accompagnerà in tutto il vostro rapporto di coppia. Tenetela per voi, e custoditela come un tesoro. Poi fate quello che vi pare…” scrive un altro utente.

C’è anche chi ha criticato Chiara Ferragni per avere il telefono in mano, ma anche chi, attraverso emoticon o commenti, ha espresso il proprio apprezzamento per la foto.