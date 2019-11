Fedez e il deepnude di Chiara Ferragni

Ieri, mertedì 5 novembre, nel corso di una puntata de Le Iene, Matteo Viviani ha organizzato uno scherzo a Fedez, e gli ha mostrato le foto in deepnude di Chiara Ferragni, in cui la moglie appare senza veli.

Fedez guarda incredulo le immagini di Chiara, stranito e quasi convinto che si tratti di un fotomontaggio. E in effetti è così.

Lo staff del programma ha organizzato lo scherzo per sensibilizzare il pubblico sulla tecnica sempre più diffusa del deepnude, con cui si possono photoshoppare foto in costume per far sembrare una persona completamente senza veli.

In alcuni stati il deepnude è paragonato al reato del revenge porn, perché chi lo utilizza diffonde le foto ritoccate delle vittime in modo capillare, violando pesantemente la privacy di una persona. Chi si ritrova le proprio le foto online in deepnude non ha tanti strumenti per eliminarli dal web, e l’unica cosa che resta da fare è denunciare il reato.

Matteo Viviani si è presentato da Fedez con una foto verosimile di Chiara Ferragni nuda, ma il musicista ha subito chiamato la moglie per chiederle se avesse mai avuto un piercing, e le ha inviato le foto per capire se fossero vere.

Ma il fatto che Fedez abbia avuto dei dubbi, nonostante sia suo marito, mostra come questo tipo di foto sono ritoccate a pennello per rendere il risultato finale simile al vero, anche se la vittima del deepnude non si è mai fatta fotografare nuda.

