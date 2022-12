Da quasi due mesi Federico Fashion Style ha annunciato la separazione da Letizia Porcu, sua storica compagna e madre di Sophie, la loro bambina. Per Federico Lauri questo è un periodo di grande sconforto, come ha raccontato più volte sui social. Il parrucchiere in particolare è amareggiato perché sarebbe impossibilitato a vedere e parlare quando vuole con la figlia.

Il parrucchiere dei vip, in un’intervista a Nuovo, ha rivelato qualcosa di inaspettato, parlando dei pettegolezzi sul suo orientamento sessuale: “Per me l’amore non è necessariamente legato ad una donna o ad un uomo. Si può amate tutto, da una pianta a una cosa simbolica”, ha detto l’hair stylist. “Io mi sento libero di amare quello che voglio. In questo momento della mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla”, ha aggiunto Federico Fashion Style.

Lauri ha poi spiegato che non deve certo giustificarsi: “Non mi devo giustificare con niente e nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole”. “Non mi sento di dire cosa mi piaccia e cosa no anche perché io non giudico i gusti altrui. E quindi non riesco a capire questo accanimento nei miei confronti”. Eppure molti ricorderanno come il parrucchiere un anno fa, ospite di Serena Bortone, avesse dato una risposta completamente diversa: “Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere”.