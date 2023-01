Federico Fashion Style è gay? “L’ha ammesso solo per soldi”: cosa accadrà nella puntata di domani a Verissimo

Nella puntata del talk di Silvia Toffanin, Verissimo, già registrata e che andrà in onda domani (21 gennaio 2023) su Canale 5, Federico Fashion Style potrebbe aver fatto coming out. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’hairstylist avrebbe confessato di essere gay.

A riportare la notizia in anteprima è stato Alessandro Rosica, citato da Il Fatto Quotidiano. Domani, sabato 21 gennaio, Federico Fashion Style affronterà diverse fasi della sua vita insieme alla Toffanin, dall’amore per la figlia al dolore per la separazione dalla compagna Letizia Porcu.

Eppure, stando a quanto riporta Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, Federico Fashion Style parlerà moltissimo della sua ex e di quanto l’ha amata, nonostante ci si aspetti il coming out. In base alle indiscrezioni di Rosica l’hairstylist dichiarerà che Letizia era a conoscenza della sua vita parallela, e che lui ha scoperto il suo orientamento sessuale da poco.

Non solo, Rosica oltre a svelare questa presunte dichiarazioni di Federico aggiunge anche che il parrucchiere delle vip avrebbe scelto di dirlo in tv per “prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia”.