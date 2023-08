Federica Pellegrini: le foto in vacanza con le forme premaman

Federica Pellegrini si fa vedere per la prima volta in bikini dall’annuncio della gravidanza. Incinta e in costume, si lascia immortalare in piscina, poi pubblica sul social le prime foto con le forme premaman. La 35enne è in vacanza con il marito 41enne, Matteo Giunta al Lido di Jesolo, in Veneto, vicino alla sua Verona, dove vive.

“Panze Amore e Amici”, scrive l’ex campionessa di nuoto. La Divina mette in mostra il pancino che cresce a vista d’occhio. In dolce attesa di una bambina, si gode il relax. La piccola dovrebbe nascere a gennaio 2024.

Federica sorride: è raggiante. La gravidanza non la ferma: ha lanciato da pochissimo la Fede Academy presso il Centro Preparazione Olimpica Livigno. E’ una scuola di nuoto per giovani talenti. La nuotatrice, medaglia olimpica, sarà istruttrice insieme a Giunta e ad altri qualificati esperti. Con grande esperienza, grazie al suo innegabile fiuto, saprà scegliere i campioni di domani.