Federica Pellegrini incinta? Secondo “Chi” non ci sono dubbi

Federica Pellegrini sarebbe incinta del marito Matteo Giunta: lo afferma il settimanale Chi, che dedica la copertina del nuovo numero del settimanale proprio all’ex nuotatrice.

“Il nostro amore si fa in tre” si legge sulla copertina, pubblicata in anteprima dalla pagina Instagram The Pipol Gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Sul magazine sono pubblicate quelle che vengono definite “immagini rivelatrici”: nella foto di copertina si vede la Divina al mare con un pancino più che sospetto.

Nè Federica Pellegrini né Matteo Giunta hanno per il momento confermato, ma neanche smentito, le indiscrezioni che si rincorrono già da qualche giorno.

Ad alimentare il sospetto era stata una foto, pubblicata dalla stessa ex atleta sui social, e soprattutto un messaggio in cui c’era scritto: “Amori miei, buongiorno. Torno presto”.

Quel plurale nel messaggio lasciato da Giunta ha fatto insospettire molti, convinti che si tratterebbe di un ulteriore indizio sulla gravidanza della campionessa.