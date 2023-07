Federica Pellegrini è incinta? La foto e il messaggio sospetti

Federica Pellegrini è in dolce attesa? L’ex nuotatrice è in vacanza a Palmarola con il marito Matteo Giunta. In una foto è stesa in barca e mostra un pancino sospetto spuntare dal costume intero che indossa. Per molti si tratterebbe della conferma sulle voci che circolano ormai da tempo. Per ora la “divina” non conferma e non smentisce, alimentando il mistero.

C’è poi una storia pubblicata dalla stessa Pellegrini ad alimentare il sospetto. “Amori miei, buongiorno. Torno presto”, si legge in un biglietto del marito. Quel plurale nel messaggio lasciato da Giunta ha fatto insospettire molti, convinti che si tratterebbe di un ulteriore indizio sulla gravidanza della campionessa. Indizio o depistaggio? E quel plurale si riferisce al bimbo in arrivo o al cane della coppia?

A lanciare da tempo indiscrezioni sulla presunta dolce attesa di Federica è in particolare Dagospia: “A pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la Divina stia per diventare mamma”. Già in passato Pellegrini aveva dovuto smentire ripetutamente la notizia di una gravidanza. “Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, aveva raccontato a La Repubblica lo scorso gennaio. “Dei figli? Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo, ma è tutto nelle mani della natura”, aveva detto al Corriere della Sera.