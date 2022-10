Federica Pellegrini: “Dopo il ritiro il mio seno è cambiato”

A poco più di un anno dall’addio alle competizioni, Federica Pellegrini fa i conti con gli inevitabili cambiamenti che si accompagnano al ritiro.

“Un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua dieci volte, un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare”, ha raccontato la 34enne, considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. “C’è una rotondità molto diversa. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata”, ha aggiunto in un’intervista a Grazia. “Dopo tre o quattro mesi dalla fine delle gare mi sono stupita: cavoli, adesso ho un seno! Mi sembra incredibile”.

La campionessa, nota come la Divina, ha sottolineato come i cambiamenti siano stati muscolari visto che il suo peso è rimasto lo stesso. “In questo primo anno ho vissuto di rendita. Il mio terrore era che il metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto”, ha detto, aggiungendo che grazie alla minore attività “anche la fame si è attenuata rispetto a prima”.

Nonostante il ritiro, Pellegrini non intende abbandonare il nuoto. “Stiamo sviluppando una specie di Academy ed è il progetto che sento più mio perché rimango nell’ambiente. Ci sarà questo passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni”, ha detto. “Credo tanto nel progetto di riuscire a trasmettere la mia passione per un elemento come l’acqua e uno sport incredibile come il nuoto”.