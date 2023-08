Fabrizio Corona, nuove rivelazioni su Stefano De Martino: “Sta con una nota influencer, ecco chi è”

“Stefano De Martino ha già una nuova fiamma”. Continuano le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla separazione tra il conduttore e Belen Rodriguez. Secondo l’ex re dei paparazzi, De Martino è stato avvistato in Sardegna in compagnia di un suo “nuovo flirt”: si tratta di Beatrice Vendramin, descritta da Corona come “attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”.

“Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo”, ha scritto sul suo canale Telegram.

La scorsa settimana, Corona aveva rivelato un altro “flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen”. I due, secondo Corona, si sono già separati da 6 mesi a causa dei continui tradimenti da parte dell’ex ballerino.