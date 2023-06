Fabrizio Corona ancora contro Fedez e Chiara Ferragni

Fabrizio Corona attacca nuovamente Fedez e Chiara Ferragni: l’ex paparazzo, infatti, ha criticato il rapper e l’influencer per non aver speso “una sola parola” su Silvio Berlusconi.

L’attacco è arrivato sul profilo Instagram di Fabrizio Corona, che tra le stories ha pubblicato il seguente messaggio: “Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia (Fedez ndr) e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare?”.

“Loro che sono degli influencer – continua l’ex paparazzo – e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico…”.

Alla domanda, Fabrizio Corona si è anche dato una risposta: “Sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento di politicamente corretto? Per non perdere i contratti?”.

Precedentemente, l’ex paparazzo aveva attaccato duramente il rapper Gemitaiz dopo che quest’ultimo aveva esultato sui social per la morte di Silvio Berlusconi.

Il cantante, infatti, subito dopo la notizia del decesso dell’ex premier aveva scritto sui social “Alleluja” invitando, poi, tutti coloro che non erano d’accordo con lui a “unfollowarlo”.

“Sei un povero cog**one frustrato infelice e insoddisfatto della tua vita di me**a… Vuota come la tua testa. Rip” era stata la durissima replica di Fabrizio Corona.