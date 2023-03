Estetista cinica in intimo su Instagram: “Non fatevi convincere che il vostro corpo sia sbagliato”

Estetista cinica: “Non fatevi convincere che vostro corpo sia sbagliato”

Cristina Fogazzi, 48 anni, meglio conosciuta come Estetista Cinica ha postato delle foto su Instagram che la ritraggono in intimo in nome della body positivity.

“Ho sempre odiato la mia pancia e quei due cuscinetti sui fianchi”, scrive sotto il post. “Ho messo la prima pancera a 16 anni per andare per la prima volta a una festa “da adolescenti”, quelle dove si limona per capirci. Io non bevevo per non far gonfiare la pancia. Avevo un tubino nero aderente di Benetton, pesavo 50 chili e stavo chiusa in una pancera comprata da mia mamma al mercato del paese”, racconta Fogazzi.

Poi, prosegue in quella che è una lunga riflessione su se stessa: “Dopo quella prima pancera, ho preso integratori pancia piatta, fatto diete pancia piatta, addominali pancia piatta, ho comprato pastiglie pancia piatta e fatto ogni sorta di trattamento estetico panciapiattizzante esistente”.

E ancora: “Ho visto la mia pancia uscire dai jeans a vita bassa, sporgere dai pantaloni a vita alta, arrotolarsi sopra i bikini. E sono qui. Con la mia pancia e quasi 49 anni”.

Poi si confida con i suoi follower: se tornasse indietro a quando aveva 15 anni, non metterebbe più la pancera. “Spiegherei a quella ragazzina che va bene così, che non avrà mai la pancia piatta e che avrà altro, molto altro”, scrive.

E conclude, lanciando un messaggio di consapevolezza e speranza a chi la segue e che, magari, come lei anni fa, non accetta il proprio corpo: “Vogliamo aderire a uno standard che ci hanno messo nella testa a colpi di modelle sempre più magre (negli anni il peso delle modelle è sceso del 23%) e corpi sempre più incredibili. Ultracorpi. Non fatevi convincere che il vostro corpo sia sbagliato rispetto a un canone deciso da un misterioso consiglio di amministrazione della bellezza. E soprattutto non lasciate che questa cosa vi fermi mai, perché fermarci e farci sentire inadeguate è esattamente quello che vogliono”, conclude Fogazzi.