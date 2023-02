Eros Ramazzotti nonno, un giornalista gli anticipa il nome che Aurora darà al figlio

Eros Ramazzotti nonno, un giornalista gli anticipa il nome del nipotino

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è agli sgoccioli. Manca solo un mese prima che Eros e Michelle Hunziker diventino nonni. Ieri, hanno padre e figlia hanno cantato insieme sul palco di Michelle impossible. La Hunziker si è abbandonata all’emozione.

Anche Eros si è detto orgoglioso della figlia dopo l’esibizione: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te”.

Aurora è sempre al centro della vita del cantautore. Eros ha parlato del suo ruolo di padre e del rapporto con la figlia anche nel corso di un’intervista a Oggi. E non potevano mancare domande sul nipotino in arrivo, di cui ancora però non si conosce il nome: “è un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno, Le scelte dei figli sono sacre”, ha spiegato Ramazzotti.

Ma il giornalista Alberto Dandolo glielo rivela: “Pare sarà chiamato Nicolò”. Se così dovesse essere sarà l’ennesima volta in cui la stampa riesce ad anticipare gli annunci di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Era già accaduto con l’annuncio della gravidanza.