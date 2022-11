L’hater contro Emma Marrone: “Niente figli con un uomo? Prova con un cavallo”. E la cantante sbotta

In un’intervista Emma Marrone aveva rivendicato il diritto delle donne di diventare madri senza la necessità di avere un compagno, rivelando di aver conservato il tessuto ovarico proprio per avere un figlio a prescindere dalla presenza di un compagno. Una visione che le ha attratto molti messaggi di supporto ma anche molte critiche. Non sono mancati gli hater che hanno preso in giro la cantante.

“Prova con un cavallo…”, ha scritto un utente sui social riportando uno stralcio dell’intervista della Marrone che domanda: “Perché in Italia puoi fare figli solo con un uomo?”. Un commento che non è passato inosservato. Emma Marrone stessa ha attaccato l’utente, condividendo il suo attacco e commentando: “Il tweet di questa ‘donna’ è vomitevole. I commenti sotto…anche peggio. Mi dispiace e mi vergogno per voi. Quanta ignoranza. Povera umanità”, ha scritto Emma.