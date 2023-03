Elodie e la lite con la vicina: “Classista e sgradevole, l’avrei presa per il collo” | VIDEO

Elodie e la lite con la vicina: “L’avrei presa per il collo” | VIDEO

Anche i personaggi famosi hanno problemi con i propri dirimpettai: è il caso della cantante Elodie, la quale, nel corso di un’intervista, ha raccontato una lite avuta con la vicina di casa.

Ospite di Deejay Italia, il programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino in onda su Radio Deejay, la cantante, incalzata dai due presentatori, ha raccontato lo spiacevole episodio avuto con la vicina del piano di sopra.

“Era un giorno di pioggia, saranno state le 8 del mattino – ha raccontato Elodie – Mi sveglio, salgo dalla vicina e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi, perché magari dormo?’. E lei mi guarda e mi fa: ‘Potevi comprare l’ultimo piano’. L’ho guardata e non ci credevo, in un altro momento, dopo questa risposta l’avrei presa per il collo. È stata talmente classista e orrenda”.

“Mi sono immaginata tutta la sua vita con i figli… Non le ho detto niente, anzi forse ho detto una cosa come ‘C’hai ragione, la prossima volta mi compro casa tua’. Che le dovevo dire? Ho pensato: faccio una festa pazza di notte e quando lei scenderà, le dirò ‘te potevi comprà ‘na villa’ o una cosa del genere”.