La foto sexy di Elodie manda in tilt i social e scatena i follower: “E Beatrice Venezi muta”

La foto sexy di Elodie manda in tilt i social e scatena i follower

Nelle ore in cui imperversava la polemica per le parole della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, accusata da quest’ultima di dare “una rappresentazione poco elegante del corpo della donna”, Elodie ha postato sul suo profilo Instagram una foto sexy che ha mandato letteralmente in tilt i social.

Non è chiaro se si sia trattata in qualche modo di una risposta indiretta dell’interprete alla direttrice d’orchestra così come interpretato da diversi follower.

Nell’istantanea, Elodie, che in questi giorni si trova in vacanza, è ritratta seminuda con il braccio che copre il seno. “Bisou Bisou” (baci baci ndr) ha scritto la cantante nella foto.

A tirare in ballo Beatrice Venezi sono stati i follower di Elodie. Tra i commenti, infatti, si legge: “E Beatrice Venezi muta”. E ancora: “Elodie,una tizia ti giudica perché afferma che rappresenti il corpo della donna in modo poco elegante.Io dico che l’invidia è brutta, perché personalmente ti trovo una Dea”. “Alla faccia della fascistona a cui non piace come usi il tuo corpo” ha scritto un’altra follower.

In un’intervista a La Stampa, infatti, Beatrice Venezi aveva dichiarato: “Elodie? Mi sembra che, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna. Posso dirlo?”.