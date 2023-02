Elodie ed Emma a Sanremo non si sono rivolte la parola: cosa è successo

“È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate”, così Elodie dopo la “rottura” con Emma Marrone, sua collega, amica e per un periodo anche coinquilina. Elodie è certa di aver deluso Emma, perché “quando qualcuno fa tanto per te e poi dici io voglio fare un’altra cosa… io volevo lavorare da sola”, ha spiegato.

Eppure, pare ci sia di più oltre le dichiarazioni fatte dopo l’allontanamento. A Sanremo, per esempio, pare che le due non si siano rivolte la parola. Lo riporta il settimanale Chi, che spiega che le artiste “hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie”.

Secondo il settimanale, questi sarebbero chiari segnali di un qualcosa di più profondo che motiverebbe l’allontanamento tra Emma ed Elodie. Qualcosa che non hanno mai raccontato al grande pubblico.