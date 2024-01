Cos’hanno in comune Elodie e Barbara Berlusconi? Poco o nulla, verrebbe da dire, eppure le due hanno appena trascorso alcuni giorni di vacanza insieme.

A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti della cantante in compagnia della figlia di Silvio Berlusconi sulle nevi di St. Moriz, in Svizzera. Elodie e Barbara erano insieme ai rispettivi partner, Andrea Iannone e Lorenzo Guerrieri, e agli imprenditori digitali Franco Villa e Francesca Muggeri.

In uno scatto i sei sono seduti a tavola per un pranzo alla Langosteria, famoso ristorante frequentato dai vip, mentre in un altro si nota un abbraccio tra Elodie e Barbara Berlusconi.

La figlia dell’ex premier, 39 anni, membro del consiglio d’amministrazione di Fininvest, ha cinque figli di cui due avuti dall’attuale compagno Guerrieri, imprenditore del settore immobiliare con cui è legata ormai da oltre dieci anni.

Elodie, 33 anni, e Iannone, 34, stanno insieme invece dall’autunno 2022. Negli ultimi giorni la cantante è stata bersaglio di alcune critiche per aver annullato un concerto a Teramo a causa di una tracheite, salvo poi partire poco dopo per una vacanza in Egitto.

