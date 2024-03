Elodie e Andrea Iannone nudi in piscina, la foto bollente scatena i social

Social scatenati per una foto ad alto tasso erotico postata da Elodie che mostra la cantante e il compagno Andrea Iannone completamente nudi in piscina.

Lo scatto, come detto, è stato postato dall’interprete sul suo profilo Instagram. “In Love” ha scritto Elodie pubblicando una serie di scatti che la ritraggono insieme al suo fidanzato tra cui quello in cui i due sono completamente nudi nella piscina della loro suite mentre si stanno per scambiare un bacio.

Numerosi i commenti dei follower. “Che hot” ha commentato qualcuno mentre un altro utente ironizza: “Posso venire a mettere il cloro?”.