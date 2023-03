Chi è Paola, la fidanzata della neo segretaria del Pd Elly Schlein

Dopo le foto che ritraggono Elly Schlein con la sua fidanzata in molti si chiedono chi è Paola, la compagna della neo segretaria del Pd.

Di lei in realtà non si sa molto anche per volere della ex vicepresidente della regione Emilia-Romagna, che sulla sua vita privata è sempre molto riservata.

“Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta” aveva dichiarato Elly Schlein durante una puntata del programma L’assedio di Daria Bignardi in una delle rare volte in cui aveva accettato di parlare della sua vita privata.

La neo segretaria Pd, tuttavia, non ha mai voluto rivelare l’identità della sua compagna. “Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante” aveva affermato di recente.

Dopo le foto scattate tra Livorno e Firenze e pubblicate sul settimanale Diva e Donna, quello che è emerso, oltre al nome della fidanzata, Paola per l’appunto, è che la compagna di Elly Schlein è “una ragazza sarda di 28 anni” come sottolinea La Repubblica.

“Vivono insieme a Bologna e forse cercheranno casa a Roma” si legge ancora sul magazine di cronaca rosa.