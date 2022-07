Elisabetta Gregoraci: “Sono una donna esigente, gli uomini per stare con me devono superare delle prove”

Elisabetta Gregoraci: “Per stare con me devono superare delle prove”

“Sono una donna esigente, gli uomini per stare con me devono superare delle prove”: lo confessa Elisabetta Gregoraci, la quale chiarisce di essere single al momento.

Ex di Flavio Briatore, la showgirl 42enne confessa a Chi: “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi”.

La Gregoraci sottolinea che molti uomini hanno paura della sua personalità: “Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”.

Sulla sua forma fisica, la conduttrice confessa: “Mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata. Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza dev’essere accompagnata da un’anima”.

“Il Grande Fratello Vip – aggiunge Elisabetta Gregoraci – mi ha permesso di farmi conoscere meglio e ancora oggi tanta gente mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere di nuovo con me riti come fare colazione o andare a letto con la tv accesa sulla casa di Cinecittà”.