Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo flirt: insieme sulle vette innevate di Cortina D’Ampezzo

Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo flirt: insieme a Cortina D’Ampezzo

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Giulio Frantini. I due hanno raggiunto le vette di Cortina D’Ampezzo, dove probabilmente trascorreranno il Capodanno.

Dopo la fine del matrimonio con Briatore, pare proprio che la Gregoraci abbia ritrovato l’amore. Dopo il Natale in Kenya in famiglia, il Capodanno ha deciso di dedicarlo al suo nuovo flirt.

La storia tra loro è nata per caso. Si può dire che è stato amore a prima vista: si sono incontrati su un treno e da lì non sono più lasciati.

La Gregoraci è felice per aver ritrovato l’amore. Nel corso di un’intervista a Verissimo, lei stessa ha detto: “È un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata”.

Ma nonostante la nuova fiamma, la Gregoraci non rinuncerà mai al rapporto speciale che ha con Briatore: “Non torneremo insieme. Nessuno ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui lo sa che per lui ci sono sempre, litighiamo ma lo sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza”, aveva confidato a Toffanin.