Elisabetta Gregoraci: “Mio figlio mi parla delle ragazze che conosce ma per le cose hot va dal padre”

Elisabetta Gregoraci, mamma di Nathan Falco – avuto da Flavio Briatore – in un’intervista a Chi lo dice chiaramente: “Non sono troppo gelosa, so che è inevitabile, è la vita. E poi mi piacciono le ragazze che frequenta: sono tutte carine, a volte le porta a casa a fare merenda così le conosco”.

Tra loro c’è un buon dialogo: “Mi parla delle ragazze che conosce, facciamo discorsi romantici. Ma per le cose più ‘hot’ secondo me si rivolge a suo padre”. Insomma, a ognuno il suo. E lei, oltre a essere la ‘sentimentale’ della famiglia è certamente anche quella più attenta. Sempre parlando delle amiche che il 12enne porta a casa, rivela: “Prima si raccomanda: ‘Mamma, non fare domande’, così mi limito a preparare la merenda. Ma di sicuro resto in casa: non lo lascio da solo con un’amica”.

Nell’intervista Elisabetta Gregoraci torna a parlare anche dell’ex marito: “Una figura imponente”, così lo definisce, aggiungendo: “E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati”.