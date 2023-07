Elisabetta Gregoraci ricoperta di insulti per il suo abito sexy

Elisabetta Gregoraci nel mirino degli hater per via dell’abito sexy indossato per la prima puntata di Battiti Live, in onda nella serata di mercoledì 5 luglio su Italia 1.

La conduttrice ha postato alcune foto sul suo profilo Instagram che mostravano il suo vestito nero con un’ampia scollatura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

L’abito, però, non è stato apprezzato da tutti i telespettatori. Sotto le foto, infatti, sono apparsi numerosi commenti di disapprovazione, che in alcuni casi si sono trasformati in dei veri e propri insulti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Ma devi andare a girare un porno con Rocco Siffredi invece che condurre una show in prima serata su Italia 1, hai sconvolto mio figlio di 6 anni ho dovuto cambiare canale” si legge tra i commenti.

E ancora: “Volevi levare la scena ai cantanti? Ovvio che ti sei vestita cosi per far ‘parlare il gossip'”.

“Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!” ha ironizzato una follower, mentre c’è chi ha commentato: “La classe è altrove.. manca la parte del vestito davanti e immaginare non serve il nudo è gratuito. Gratis! Poteva evitare dai”.