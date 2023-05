Elisabetta Canalis in lingerie sui social, le foto infiammano i follower: “Così è troppo”

Elisabetta Canalis in lingerie sui social, le foto infiammano i follower

Elisabetta Canalis continua a infiammare i social: l’ex Velina, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae in lingerie mandando letteralmente in visibilio i suoi follower.

La showgirl, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto, che la ritrae in mutande e reggiseno, per sponsorizzare un noto brand di intimo.

L’immagine, neanche a dirlo, ha scatenato una serie di commenti da parte di follower estasiati dalla bellezza dell’ex velina di Striscia La Notizia.

“Ditemi quello che vi pare, per me è la donna più bella quantomeno in Italia” ha scritto un utente. E ancora: “Per te farei follie”.

“Si ma non si può essere così belle, così è troppo dai” è invece il pensiero di un altro follower.