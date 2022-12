Elisa Esposito, la prof di corsivo disperata a causa di un problema al telefono

Elisa Esposito, l’ormai nota prof di corsivo, letteralmente disperata sui social. Il motivo? Il suo cellulare non si carica più.

La storia tragicomica è andata in scena sul suo profilo Instagram con la giovane che, rivolgendosi ai suoi follower, ha dichiarato: “Ve lo giuro che voglio piangere, cioè raga non mi si carica più il telefono, come faccio a vivere?”.

La reazione di Elisa Esposito ha immediatamente provocato le reazioni social con numerosi utenti che hanno criticato la prof di corsivo sottolineando la non gravità della cosa.

La disperazione della Esposito, forse, deriva dal fatto che il telefono è indispensabile per il suo lavoro: la prof di corsivo, infatti, è uno dei volti più noti di Tik Tok nonché di OnlyFans dove pubblica le sue foto.