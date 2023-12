Chi è Elio Lorenzoni, il futuro marito di Belen Rodriguez

Imprenditore bresciano, 40 anni, Elio Lorenzoni è il fidanzato di Belen Rodriguez, nonché futuro sposo della showgirl argentina. Non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si conoscevano da tempo ma hanno iniziato a frequentarsi lo scorso luglio in occasione del compleanno di Ignazio Moser. Elio dopo gli studi in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, ha dato vita alla Lorenzoni Srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. È infatti il presidente di Lorenzmotors, oltre ad essere un appassionato ed esperto di golf e di E-bike.

Per Belen è stato l’uomo che le ha permesso di ritrovare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e i momenti difficili della depressione. La showgirl ne ha parlato a Domenica In: “Eravamo amici, ci conoscevamo da dodici anni, ma era tanto per bene e non riconoscevo l’amore nel suo essere così per bene. Oggi ho una persona per bene accanto e non mi sembra vero. Ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno: mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti e non era neanche piacevole starmi vicino in quei momenti. Mi fa sentire piccola”. All’inizio, quando mi riempiva di attenzioni, dicevo: “Basta, mi arrangio da sola. Non ero abituata. Ora sto vivendo un sogno. Questo non lo mollo più”.

I due saranno presto sposi: “Mi sono auto proposta. Stavamo andando alle Maldive e gli ho detto: hai portato l’anello? Mi devi chiederti di sposarti. Poi allo scalo di Dubai si è assentato un attimo ed è tornato con un anello e mi ha detto: questo è simbolico e tu sei ancora sposata. Ma mi vuoi sposare?”. E la risposta è stata sì.