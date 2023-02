“É impossibile dormire qui”: Elettra Lamborghini racconta la sua notte da incubo

Niente sonno per Elettra Lamborghini. L’artista sui social si è sfogata con i follower lamentando problemi nell’hotel in cui si è trovata ad alloggiare. In un video postato su Instagram Elettra ha mostrato i messaggi WhatsApp mandati all’una di notte al suo team: “Raga con tutto il bene ma tra un po’ spacco tutto, ho chiamato la reception urlando, è impossibile dormire qua. Le finestre gridano per il vento, inc*****a come una matta, con il tappo nell’orecchio”.

Poi, facendo sentire l’audio registrato in camera: “Sentite qua, questi erano gli infissi che mi sono trovata stanotte […]”. Anche il giorno successivo le cose non sono migliorate: “Raga non so se sentite ma in questo hotel ci sono dei rumori molesti, stamattina alle 8 con la trivella, ma io dico che c***o devi trivellare”.