Elena Sofia Ricci smentisce la presunta relazione con Gabriele Anagni

Elena Sofia Ricci smentisce la presunta relazione che le era stata attribuita nei giorni scorsi da alcuni giornali con l’attore Gabriele Anagni, di 29 anni più giovane, protagonista insieme a lei dello spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza.

Di recente, infatti, era stato insinuato che tra i due si fosse instaurata una “profonda amicizia instaurata durante il difficile periodo del divorzio e anche dopo”.

Ora, a smentire la relazione è stata la stessa Elena Sofia Ricci in un video postato sul suo profilo Instagram in cui peraltro appare anche lo stesso Gabriele Anagni.

Gossip / Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio

“Qua ci sono un po’ di colleghi – dichiara l’attrice nel video realizzato sul palco del teatro Stradella, in Emilia-Romagna – tra cui Gabriele”.

“Ma a te ti sembra normale che io devo venire a sapere dal web che noi abbiamo una storia” scherza Elena Sofia Ricci con Gabriele Anagni che replica: “È pazzesco di quello che si riesce a scoprire dai giornali”.

“Abbiamo molto riso e scherzato su questa cosa, io ho molto riso ieri, però bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie” spiega l’attrice.

“Magari qualcuno vicino a me, magari le mie figlie non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere, che tra l’altro è una fake news. Gabriele è come un figlio per me”.

“Questa cosa è molto grave, non si gioca così con le persone senza fondamento” conclude Elena Sofia Ricci.