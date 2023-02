Nuovo amore per Elena Sofia Ricci? L’indiscrezione: “Ritrovata la serenità grazie a un collega più giovane”

Elena Sofia Ricci ha un nuovo fidanzato: l’indiscrezione

Dopo il divorzio da Stefano Mainetti, Elena Sofia Ricci avrebbe un nuovo fidanzato: a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi, secondo cui l’attrice avrebbe “ritrovato la serenità” grazie a Gabriele Anagni, un collega più giovane di lei di 29 anni.

Secondo il settimanale tra i due si sarebbe instaurata una “profonda amicizia instaurata durante il difficile periodo del divorzio e anche dopo”.

L’attrice, infatti, si è recentemente separata dal marito Stefano Mainetti con il quale era sposata da 19 anni e con cui ha una figlia, Maria, nata un anno e mezzo dopo le nozze, che si sono celebrate 20 ottobre 2003.

Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni lavorano insieme da tempo allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza, che racconta l’amore tra un giovane attore costretto a prostituirsi e una star del cinema ormai in declino e non più giovanissima, alcolizzata e depressa.

Chi è Gabriele Anagni

Nato a Massa Carrara l’8 settembre del 1991, Gabriele Anagni ha studiato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Dopo aver debuttato in tv con Un Medico in Famiglia, ha raggiunto la notorietà con la soap italiana Un posto al sole in cui vestiva i panni di Claudio Parenti.

Nel 2020 entra nel cast del Paradiso delle Signore, dove interpreta il ruolo di Alfredo Perico, personaggio che ricoprirà anche nella settimana stagione.