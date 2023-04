Chi è Elena Labate, la moglie di Massimo Ceccherini: “Quando bevevo mi picchiava, mi ha salvato la vita”

Chi è Elena Labate, la moglie di Massimo Ceccherini

Chi è Elena Labate, la moglie dell’attore toscano Massimo Ceccherini? La donna e l’interprete fanno coppia da diversi anni e, come confessato dallo stesso Ceccherini in un’intervista al Corriere della Sera, lei ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Ceccherini, aiutandolo nella sua battaglia con l’alcol.

“Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo – aveva confessato Leonardo Pieraccioni parlando dell’amico e collega – Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha salvato”.

La “ragazza che l’ha salvato” è proprio Elena Labate, con la quale Massimo Ceccherini convive a Cireglio, in provincia di Pistoia.

In realtà non si hanno notizie precise sul loro matrimonio, né tantomeno è chiaro se i due siano effettivamente sposati o meno, anche se l’attore continua a chiamarla “la mi’ moglie”.

“Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena” ha rivelato Massimo Ceccherini, che poi ha confessato: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte”.

“Ora ha cambiato lavoro all’ospedale di Prato, ma all’epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia. E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto” ha dichiarato ancora l’attore a proposito della moglie.

Biografia

Elena Labate, infatti, è un’operatrice sanitaria che, come rivelato dallo stesso Massimo Ceccherini, l’attore ha conosciuto ormai diversi anni fa. “Quella mattina, l’ho vista con una maglia con su scritto ‘Misericordia’, il nome della confraternita che fa assistenza e soccorso da ottocento anni in Toscana. E sono rimasto folgorato. È lei che mi ha salvato, più di tutti” aveva confessato l’attore in una vecchia intervista.

Nata a Reggio Calabria, Elena Labate vive da diversi anni a Firenze dove ha conosciuto l’interprete. Nel 2017 è divenuta nota al grande pubblico in seguito alla partecipazione di Massimo Ceccherini a L’Isola dei famosi.

La donna, infatti, oltre a essere sempre presente in studio fu la “causa” dell’abbandono del reality da parte dell’attore. Massimo Ceccherini, che aveva già partecipato al reality nel 2006, venendo poi squalificato per aver pronunciato una bestemmia in diretta, nel 2017 tornò in Honduras ma abbandonò il programma dopo appena 23 giorni in polemica con un altro concorrente, Raz Degan, colpevole, secondo Ceccherini, di aver insultato proprio la moglie Elena Labate.