Il post Elena Di Cioccio dopo le accuse del padre Franz

Nonostante non abbia ufficialmente replicato alle accuse del padre Franz, che al tempo stesso aveva commentato alcune precedenti dichiarazioni della figlia, Elena Di Cioccio ha pubblicato un post che a molti ha fatto pensare a una vera e propria stilettata nei confronti del genitore.

Sul profilo Instagram di Elena Di Cioccio, infatti, è apparso un post dedicato all’amorevolezza. “Considerata una pratica meditativa buddhista, l’amorevolezza insegna ad amarci e crea le basi per amare gli altri. È la disponibilità a trattare con cura, affetto, attenzione e benevolenza sé stessi e gli altri. È il motore del dare e la predisposizione a ricevere. Fine del pippone olistico, ma tanto vero”.

“Esercizio fricchettone sul tema: stilare lista di atteggiamenti amorevoli. Comincio io… cerca di rispondere con gentilezza anche quando ti rode il culo. Sì, lo so, più facile a dirsi che a farsi. Ma tentare non potrà certo far peggio, no?” ha concluso la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅴🅻🅴🅽🅰 🅳🅸 🅲🅸🅾🅲🅲🅸🅾 (@elenadicioccio)

Un post enigmatico che però ha insospettito molti follower soprattutto per la scelta temporale. Le parole di Elena Di Cioccio, infatti, sono arrivate a poco meno di 24 ore dalle dichiarazioni del padre Franz.

“Ho deciso di preoccuparmi solo di me. Con papà non abbiamo rapporti, ognuno è andato per la sua strada. Ma c’è sempre domani, chissà. Quello che spero ora è di essere finalmente me stessa” aveva infatti dichiarato Elena Di Cioccio quando aveva svelato di aver contratto l’Hiv.

Affermazioni alle quali, lo scorso 15 maggio, il batterista e fondatore della Premiata Forneria Marconi aveva replicato: “Non posso rispondere perché non ho niente da dire. Elena ha una sua vita personale condotta a modo suo. Evidentemente con questo libro voleva diventare famosa. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me, ma ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra”.

“Elena ha un rapporto conflittuale con se stessa. Io non ho niente da perdonarle, ma per me ha scritto cose al limite, ha sbagliato. Sapete che persona sono, io non lascio mai le mie figlie per strada” aveva concluso Franz Di Cioccio.