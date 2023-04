“Dove sta Totti?” L’ironica risposta di Chanel che prende in giro il padre

Nonostante le vicende che riguardano la separazione, i figli di Totti e Ilary mantengono il sorriso. In particolare Chanel che dimostra la grande somiglia con il padre. A riprova, ancora una volta, un video in cui si vede Chanel, insieme al fratello Cristian e agli amici, mentre assiste a una partita della squadra di calcio a 8 di Francesco guidata dal loro amico Carlo Cancellieri.

Quando quest’ultimo gli chiede: “Dove sta papà?” Chanel non esita a rispondere: “A casa, sotto le coperte”. Totti, infatti, non era in campo. I figli, invece, erano in prima fila a tifare i suoi compagni. Tra allegria e buonumore.