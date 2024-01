Cristiano Iovino, il “ragazzo del caffè” citato in Unica, il docufilm Netflix in cui la conduttrice racconta la sua verità sulla vicenda, rompe il silenzio e rivela di aver avuto una “frequentazione intima” con l’ex Letterina. Una confessione ormai nota in cui parla di una frequentazione sporadica con la presentatrice e che smentisce molto della tesi di Ilary Blasi.

Dopo questa rivelazione shock, emerge ora la voce di un’altra protagonista della vicenda, Noemi Bocchi, la donna finora etichettata come sfascia-famiglie. La nuova compagna di Totti finora era rimasta in silenzio, ma adesso dice: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi”, il commento a caldo di Noemi a Repubblica. Ilary Blasi, dal canto suo, continua a sostenere la sua versione dei fatti, e ha persino invitato l’ex marito a cena attraverso le pagine di Sette.