Diletta Leotta “non nasconde più la pancia”: il video

La gravidanza di Diletta Leotta sembra ormai ufficiale, manca solo la dichiarazione della diretta interessata. Anche se non ha ancora dato alcuna conferma, e quelle che per ora circolano sono solo voci, i più attenti non hanno potuto non notare le forme più dolci – tipiche di una donna incinta – nel suo ultimo video pubblicato sui social, dove la giornalista sportiva non sembra preoccuparsi troppo di nascondere la pancia.

Nell’ultimo video su Instagram, mostra la pancia senza problemi, e molti hanno notato appunto delle forme più dolci, rispetto al solito scolpito addome della conduttrice televisiva. Non è sfuggito nemmeno il testo della didascalia, sebbene sia un adv, le sue parole sono riferite alla festa del papà: “Mi preparo per la festa del papà, quale completo scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro?”. La Leotta chiede consigli per un regalo da fare, chissà che però non sia per il suo di padre, ma per il compagno?