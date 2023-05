Diletta Leotta e il figlio in arrivo: “Michelle Hunziker in sala parto con me”

Presto Diletta Leotta diventerà mamma: la giornalista di Dazn aspetta un figlio da Loris Karius, il parto è previsto ad agosto. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato di essere rimasta incinta due mesi dopo aver iniziato la frequentazione con il calciatore 29enne, conosciuto a Parigi.

Poi ha iniziato a fantasticare sul momento del parto, anticipando l’uscita del suo podcast “Mamma Dilettante” che prenderà il via il 19 giugno, con ospiti ai quali verranno chiesti suggerimenti sulla maternità. Tra gli ospiti ci sarà anche Michelle Hunziker, e poi la calciatrice e portiere della Lucchese Alice Pignagnoli: “Alice è stata una calciatrice professionista e ci racconta un aspetto interessante dell’essere mamma facendo sport ad alto livello – ha detto Diletta Leotta – Ora è alla sua seconda gravidanza, ma la prima l’ha vissuta mentre giocava, è tornata in campo a 100 giorni dal parto, dopo aver perso 17 chili in tre mesi”.

Su Michelle Hunziker, da poco diventata nonna del piccolo Cesare Cerza, ha aggiunto: “Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. È una mamma e una nonna da prendere come esempio”.