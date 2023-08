Diletta Leotta è diventata mamma: “Benvenuta Aria”

Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle Loris Karius hanno avuto la loro prima figlia, Aria. L’annuncio è arrivato dai neo genitori sui social. Nelle immagini si vede Leotta tenere in braccio la piccola, accanto al compagno. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria – ha scritto la showgirl -. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

Ieri infatti era anche il giorno del compleanno della Leotta. La bimba è nata all’Ospedale San Raffaele alle 8:47 di mercoledì. La conduttrice e il calciatore hanno postato due immagini, in una delle quali Karius tiene in mano una torta al cioccolato con una candelina, per un dolce benvenuto alla loro bimba e un augurio di compleanno alla sua compagna.

Tanti i fan e i vip che hanno commentato facendo gli auguri alla coppia. Chiara Ferragni ha scritto “congratulazioni baby”, seguito da tre cuori, mentre un’emoticon con la lacrimuccia e la scritta “amore” è il messaggio di Elodie. Benvenuta ad Aria da parte di Elettra Lamborghini, mentre Federica Pellegrini, che ha annunciato da poco la propria gravidanza, non ha parole ma solo due emoticon a tutto cuore.