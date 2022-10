Nuova storia d’amore per Diletta Leotta. Secondo quanto riporta Gente, la conduttrice di Dazn avrebbe iniziato una relazione amorosa con Loris Karius, portiere 29enne in forza al Newcastle United, squadra della Premier League. Ma noto per essere l’autore delle papere nella finale di Champions League tra l’allora suo Liverpool e il Real Madrid.

Il settimanale “Gente” fa sapere che Diletta Leotta, condizionale d’obbligo, avrebbe trovato in Loris Karius un “nuovo amico”: “Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”. Secondo Gente, sarebbe già superato di slancio il presunto flirt di Diletta Leotta con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli.

“Se il gossip legato a Karius avesse un vago fondamento, verrebbe da dire che con un ciclone biondo come Diletta non è sempre tutto come appare. In questo momento sembra che la conduttrice stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale. Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?”.