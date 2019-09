Insulti sessisti a Diletta Leotta allo stadio San Paolo di Napoli – VIDEO

Insulti a Diletta Leotta da parte dei tifosi del Napoli giunti allo stadio per assistere alla partita contro il Brescia domenica 29 settembre.

I tifosi della squadra partenopea hanno riempito la giornalista d’insulti e fischi dagli spalti del San Paolo, dove Diletta Leotta era arrivata per condurre la diretta della partita.

“Fuori le t****, Diletta fuori le t****, esci le.., Diletta esci le.. ” hanno urlato i tifosi dagli spalti dello stadio appena Diletta ha fatto il suo ingresso nel campo da calcio.

Ma lei non si è scomposta e anzi, come sempre, ha risposto con ironia, salutandoli e mostrando un sorriso dal campo.

Diletta Leotta è abituata a essere vittima di commenti negativi che mettono in risalto le sue forme, e per questo ormai non si scomoda più quando riceve certi tipi d’insulti.

“Non vedo motivi per cui incazzarmi o rovinarmi una giornata. Mi occupo di calcio, ho un pubblico in maggioranza maschile, trovo normale che facciano riferimenti di questo tipo e non vi darei troppa importanza. Insomma, take it easy”, aveva dichiarato in primavere Diletta Leotta in un’intervista a Vanity Fair sui commenti negativi che è solita ricevere su Instagram.

