Diletta Leotta è incinta? I fan della conduttrice di Dazn hanno notato sui social un particolare che farebbe pensare a quest’ipotesi, anche se dalla diretta interessata non c’è stata finora alcuna conferma. Nell’ultimo video postato su TikTok e ricondiviso su Instagram si noterebbe infatti un pancino sospetto. Diletta ha mostrato i vari outfit sfoggiati a Sanremo, dove è andata durante i giorni del Festival come speaker radiofonica per Radio 105. Nell’outfit composto da top crop e gonna lunga, in tonalità beige si noterebbero queste forme più morbide che hanno fatto pensare che la 31enne possa essere in dolce attesa.

Potrebbe trattarsi anche di un banale gonfiore, per cui al momento non ci sono certezze a riguardo. La conduttrice è ormai da qualche tempo felicemente fidanzata con Loris Karius, portiere del Newcastle: “Mi diverto sempre da matti con lui! Ora sono felice, tanto felice. Relazione a distanza? Per ora è abbastanza semplice. Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa ci viene a fare qui? La Premier League è un campionato molto più ricco”.