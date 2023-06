Diletta Leotta e Alessia Marcuzzi: rivelazione piccante su un sex toy

Ospite di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta, Alessia Marcuzzi ha fatto una rivelazione piccante a proposito di un sex toy.

“Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?” ha chiesto la giornalista di Dazn alla sua ospite con quest’ultima che si è lasciata andare a una confidenza intima: “Ora ti dico una cosa per cui vorrai il numero di mia mamma: io da piccola l’ho trovato… L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà, ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo, nel tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono mai stati oppressivi o bigotti”.

“Loro non sanno che l’ho trovato, non credo di averglielo mai detto. Ho tenuto questo segreto fino a oggi, credo di sì. Però poi, quando sono cresciuta… In quel momento non sapevo cosa fosse, quando qualche anno dopo ci ho pensato, ho detto: ‘Ragazzi sono proprio dei geni’. Mia madre era avanti anni luce. Quindi se mio figlio o mia figlia trovassero un sex toy a casa, non potrei dire proprio niente!” ha aggiunto Alessia Marcuzzi.