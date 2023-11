L’attacco di Daniele Interrante a Melissa Satta: “Non le farei fare neanche le previsioni del tempo”

Le parole di Melissa Satta a Belve non sono andate giù al suo ex fidanzato Daniele Interrante. “Non ero abbastanza sveglia ed ero molto ingenua – ha spiegato Melissa Satta a Francesca Fagnani -. Non c’erano strategie tra me e il mio ex all’epoca. Tempo fa dissi che ero io l’uomo perché ho un istinto maschile e mi piace essere l’uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non credo di esserlo, sono altre le persone che mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta da Mediaset, lì capii di aver avuto una botta di fortuna”.

Nelle scorse ore, a distanza di diversi giorni dall’intervista a Belve, è arrivata la risposta dell’ex tronista. “Non l’ho vista tutta l’intervista a Belve – ha sottolineato Interrante a Dillinger -. Io e Melissa siamo stati insieme qualche anno ed io l’ho aiutata all’inizio. Se dovessi pensare al merito ad oggi io a lei non farei fare neanche le previsioni del tempo. Non mi piace prendermi meriti e vantarmi però sicuramente sì, lei deve il suo successo a me. Comunque le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne che di me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore”. Daniele Interrante ha poi aggiunto: “Comunque, io ho sempre portato i pantaloni, i suoi si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina”.