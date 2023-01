Damiano dei Maneskin allo stadio, un tifoso lo attacca: “Lui gratis sì, io devo pagare la multa”

Ieri è ricominciato il campionato di Serie A. La Roma ha giocato in casa contro il Bologna, battuto dalla padrona di casa per 1-0. Damiano David dei Maneskin ha tifato per la sua squadra del cuore dalla Curva Sud.

È la seconda volta che il frontman della band internazionale va all’Olimpico per guardare la partita, ma questa volta ha deciso di non usufruire del pass vip in tribuna, unendosi ai comuni tifosi della Roma. Lo riporta il dito d’informazione Leggo.

La foto di Damiano in curva è stata pubblicata sulla pagina Forzaroma.infoci, per poi fare il giro del web. Un tifoso ha subito commentato insinuando che il cantante fosse entrato gratis in curva: “Quindi lui seza biglietto può, io devo pagare la multa…”.

Il primo a controbbattere al tifoso, probabilmente sanzionato, è sraro il fratello del cantante, Jacopo David: “Il biglietto lo avevamo, saluti fenomeno”. Poi, è intervenuto direttamente Damiano: “Io il biglietto ce l’avevo, però se vuoi per la multa possiamo dividere, che te devo fa. Forza Romaaa”, ha commentato.

Il tifoso, allora, è andato sulla difensiva, giustificando quel commento e spiegando che “non ce l’ho con te, ma molti famosi entrano in curva gratis”. Poi, ha offerto a Damiano un passaggio in auto per andare a vedere Milan-Roma, la prossima di campionato, a San Siro.

Damiano ha risposto: “Se non insinui che non pago, molto volentieri. Un abbraccione amico”. Non è escluso, dunque, che i due vadano insieme a Milano e che Damiano non accetti il passaggio gentilmente offerto dal tifoso.