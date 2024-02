Damiano e Dove Cameron non si nascondono più: primo red carpet insieme (con bacio)

Non ci sono più dubbi e il red carpet per il gala pre-Grammy è stata l’occasione giusta per dirlo al mondo intero: Damiano David e Dove Cameron si amano. Complici, innamorati, divertiti: così si sono mostrati ai flash dei fotografi che li attendevano al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.

Lo scatenato frontman dei Måneskin e la cantante-attrice – resa celebre dalla serie tv Schmigadoon – hanno condiviso davanti a tutti un bacio per l’evento Grammy Salute to Industry Icons in onore di Jon Platt che si è tenuto nella serata californiana di sabato 3 febbraio.

La storia tra Damiano e Dove va avanti già da un po’ di tempo: le prime segnalazioni della liaision tra il musicista e la Cameron risalgono a novembre scorso. Lei è stata pizzicata mentre lasciava il concerto dei Maneskin in Brasile. C’era, però, chi l’aveva notata prima, a settembre, sempre al concerto della popolare band a New York al Madison Square Garden. A ottobre i paparazzi avevano immortalato il primo bacio dei due a una festa. Solo, però, alla fine di novembre un bacio in spiaggia in Australia aveva in qualche modo certificato la relazione.

Una cena a Los Angeles della coppia aveva mandato in brodo di giuggiole i fan di entrambi, ecco adesso arrivare il tappeto rosso ‘vicini, vicini’, complici, affiatati, sorridenti e felici. Dove, con il suo look rosso fuoco, infiamma Damiano che ha occhi solo per lei.

Per il leader dei Maneskin si tratta della prima relazione pubblica (il feeling con la collega Anitta era puramente artistico) dopo l’addio alla fidanzata storica Giorgia Soleri, a cui è stato legato per cinque anni. La rottura, avvenuta a giugno 2023, aveva suscitato un polverone mediatico soprattutto perché lui era stato beccato a baciare in un locale la modella Martina Taglienti (migliore amica della compagna di band Victoria) quando era ancora ufficialmente legato alla Soleri. Damiano aveva precisato che era single da qualche giorno e che si trattava di un bacio in amicizia. Lui e Giorgia erano pronti ad annunciare la fine della relazione al pubblico, ma la diffusione del video li aveva costretti a rivelare la verità prima del previsto.