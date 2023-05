Cristian Totti, la mega-festa per i 18 anni della fidanzata Melissa: fuochi d’artificio, super torta e karaoke

Cristian Totti era l’ospite d’onore alla festa per il 18esimo compleanno di Melissa Monti, con cui fa coppia da circa un anno. Un party glamour per celebrare il raggiungimento della maggiore età dell’attrice, con tanti amici che si sono scatenati tra balli e karaoke e, per concludere la serata, lo spettacolo dei fuochi d’artificio. All’evento ha partecipato anche Chanel Totti, che ha postato alcune foto e ha mandato un messaggio dolcissimo alla fidanzata di suo fratello.

Vestito piumato total green che mostra il suo fisico scolpito, musica, palloncini, karaoke, torta a più piani e fuochi d’artificio. Una festa in grande stile. E, ovviamente, si è adeguato anche il primogenito di Totti e Ilary: smoking nero per il neo calciatore che già da un anno è innamorato della sua Meli.

Il figlio dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi, da poco 17enne, sta vivendo la sua prima storia d’amore e ha deciso di farlo lontano dai riflettori, contrariamente ai genitori che sono costantemente sotto l’occhio dei paparazzi. Attaccante nell’under 18 della Roma, il figlio del Pupone. Per la prima volta, i due sono stati avvistati insieme, quando lei ha deciso di accompagnarlo e tifare per lui. Da poco, in realtà, Cristian ha iniziato a postare foto insieme alla fidanzata con tanto di dediche.