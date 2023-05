“Essere una mamma sexy è un duro lavoro”, Clizia Incorvaia attaccata sui social: “Sei senza vergogna”

Clizia Incorvaia attaccata sui social per una foto in costume

Clizia Incorvaia attaccata sui social per una foto in costume: l’influencer, infatti, è finita nel mirino degli hater per il suo bikini troppo sexy e “volgare” a detta di alcuni utenti.

La compagna di Paolo Ciavarro, nonché sorella di Micol, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossa un costume da bagno piuttosto striminzito.

“Essere una mamma sexy è un duro lavoro” ha scritto la modella pubblicizzando il marchio del costume da bagno da lei indossato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Se molti utenti, però, hanno fatto i complimenti all’influencer per la sua bellezza, diversi follower non hanno perso occasione per attaccare Clizia Incorvaia.

“Mi vergogno per lei” ha scritto una follower. E ancora: “Sei senza vergogna” si legge tra i diversi commenti apparsi sotto la foto.

“Direi esagerata e volgare” è invece il pensiero di un altro utente. “Io ti adoro e ti ammiro ma questa volta non mi piaci” è un altro dei tanti commenti che si leggono sotto il post.

L’influencer, come spesso accaduto in passato, non ha replicato alle critiche ricevute né tantomeno agli insulti di alcuni follower.